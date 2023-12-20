شهود العيان يروون كواليس مقتل فتاة على يد أمها

استمعت نيابة حوادث حلوان الكلية، لأقوال شهود العيان من جيران المتهمة بقتل ابنتها القاصر بسبب مشاهدتها أفلام إباحية بمنطقة دار السلام.

وقال الشهود إنهم سمعوا السيدة المسنة جدة الضحية التي تعيش معهم تحاول الاستغاثة بهم لنقل الفتاة للإسعاف وبدخول المنزل وجدوا الفتاة ملقاة على الأرض وتنزف دمائها، وتبين أن أمها طعنتها بظهرها بسبب سوء أخلاقها ومهاتفتها شاب بكلام خارج إلى جانب مشاهدتها الأفلام الأباحية وكل ذلك بسبب شقيقها الصغير.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم اباحى والقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.