الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ولّعوا فيها".. تفاصيل محاكمة أسرة لقيامها بحرق سيدة في دار السلام

جثة سيدة
جثة سيدة

أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، محاكمة سيدة وزوجها وابنها؛ لاتهامهم بقتل سيدة حرقا والشروع في قتل زوجها بمنطقة دار السلام، لجلسة 17 فبراير الجاري.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة في القضية رقم 4927 لسنة 2022 جنح دار السلام، بإشعال النيران في "فرن آلي" بمادة قابلة للاشتعال "بنزين"، مما تسبب في قتل "هويدا. ف" حرقًا والشروع في قتل زوجها "مغربي. ج ".

كان قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفادها بقيام 3 أشخاص بإضرام النيران في سيدة وزوجها داخل فرن بإحدى الشوارع.

بالفحص تبين أن الزوجين مصابين بحروق من الدرجة الأولى، على إثرها تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات وتوفت الزوجة بعد صراعها داخل غرفة العناية.
تحريات رجال مباحث القسم بينت أن أسرة المجني عليهم والمتهمين، نشبت بينهما مشاجرة في وقت سابق تعدي الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض أصاب نجل المجني عليه بجرح قطعي في الوجه.

أضافت التحريات أن المتهمين خططوا لارتكاب الجريمة وغافلوا المجني عليهما بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" واضرموا النيران داخل الفرن، وتعدوا على الزوج مما أصيب بقطع في الشريان.

أحيل المتهمون الثلاثة للمحكمة الجنايات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة سيدة منطقة دار السلام

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