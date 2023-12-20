الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية لـ13 يناير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، محاكمة سمكرى ونقاش؛ لاتهامهما بقتل شاب والشروع فى قتل 2 آخرين إلى جلسة 13 يناير المقبل، للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم 5540 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2511 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: «أحمد. م»، 19 سنة، سمكرى سيارات، «محمود. ع»، 23 سنة، نقاش، مقيمان بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل "بلال ى" والشروع فى قتل آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان الزقازيق.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا جريمتهما عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على قتل المجنى عليهم، وذلك على إثر خلاف سابق، وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين (بندقية خرطوش وفرد خرطوش)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مرافعة قتل سمكري محاكمة محكمة جنايات الزقازيق

مواد متعلقة

اللجنة العامة بمركز شرطة الزقازيق فى الشرقية: عبد السند يمامة حصل على 791 صوتا

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟