الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 25 ألف كتاب تعليمي بدون تفويض داخل مخزن بالغربية

كتب
كتب

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالك المخزن، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (25000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة سم شرطة طنطا ثان

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