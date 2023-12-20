سياسي فلسطيني لـ"الدستور": هدنة إنسانية مؤقتة في غزة ستسبق قرار مجلس الأمن

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تقدمت بواسطة دولة الامارات بمشروع لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق نار انساني في قطاع غزة، وبعد أن حصل المشروع على الموافقة بالخط الأزرق أي موافقة أكثر من تسعة أعضاء من مجلس الأمن، ذهب للعرض للتصويت وخشية الفيتو الأمريكي يتم التعديل في القرار وإطالة أمد النقاش.

وأكد الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمريكيين يودون تأجيل التصويت حتى يقنعوا الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مجلس الأمن سيؤجل التصويت علي وقف إطلاق النار

وأعرب الرقب عن توقعاته بأن يتم تأجيل التصويت على القرار خلال جلسة الأربعاء، لأن الأمريكيين حتى اللحظة لم يوافقوا على مشروع القرار، وقد يتم تأجيل التصويت للأسبوع المقبل حتى يصلوا لصيغة تقبل بها الولايات المتحدة.

وتابع الرقب، " حسب المعلومات الأولية فإننا سنشهد قريبا هدنة إنسانية لمدة عشرة أيام سيسبقها قرار مجلس أمن حول هدنة إنسانية في قطاع غزة، وهذه الهدنة ستشمل صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية قطرية يطلق خلالها باقي النساء والأطفال الإسرائيليون، وكذلك المدنين الرجال مقابل إطلاق سراح عدد اربعمائة اسير فلسطيني من قيادات الفصائل الفلسطينية وقد حددت المقاومة كشف الاسماء وتم تسليمه للجانب الإسرائيلي للموافقة على هذا الكشف.

وأشار الرقب إلي أن وصول وفد حركة حماس للقاهرة اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق .

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن مجددا، اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.