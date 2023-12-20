الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

12 أغنية.. تفاصيل الألبوم الجديد لـ عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

يطرح  المطرب عمرو دياب ألبومه الجديد المكون من 12 أغنية والذي يحمل اسم "مكانك" وذلك بمناسبة رأس السنة الجديدة، وينتظر الجمهور طرح هذه الأغاني منذ فترة طويلة.

 

وكتبت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبا”.

 

تصدر النجم الكبير عمرو دياب ترند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه عن قرب طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

 

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجًا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهوره مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددًا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021.

 

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

يحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورًا كبيرًا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

 

وطرح عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائيًا للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار وإعجاب جمهوره.

 

من ناحية أخرى يستعد مرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعة من أغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين.

المطرب عمرو دياب عمرو دياب ألبومه الجديد 12 أغنية مكانك

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