الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة وسفيرة البحرين يبحثان سبل تفعيل اتفاق الصداقة بين العاصمتين

محافظ القاهرة وسفير
محافظ القاهرة وسفير دولة البحرين

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة دولة البحرين بالقاهرة، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والبحرين والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين. 

وناقش محافظ القاهرة وسفيرة دولة البحرين سبل تفعيل اتفاق الصداقة والتعاون بين القاهرة ومحافظة العاصمة عاصمة البحرين، والذي تم توقيعه في يونيو ٢٠٢٢على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين.

وقال المحافظ إن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات تخطيط المدن والمرافق ومجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية للاستفادة المتبادلة بينهما.
 

الاتفاق استمرارًا لجهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.

ومن جهتها، أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت بفضل المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك. 

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سفيرة دولة البحرين المندوبة الدائمة بجامعة الدول العربية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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