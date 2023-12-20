الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دراسة دولية: 2.3 مليون فلسطيني سيواجهون خطر الجوع المتصاعد

الاسكوا
الاسكوا

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في دراسة لها أن القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى تناقص مخزون الغذاء، ليواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتصاعد. 

وتابعت الدراسة، التي حصلت "الدستور" على نسخة منها أن الأغذية التي تدخل غزة حاليًا لا تغطي سوى حوالي  7% من احتياجات السكان، وفي أسواق غزة نقص عام في السلع الغذائية، فمنذ 17 نوفمبر 2023، ظل سكان شمال غزة غير قادرين على الوصول إلى الغذاء لأكثر من 10 أيام، وفي جنوب غزة قصفت مطحنة الدقيق الوحيدة العاملة في 15 نوفمبر 2023، ولم يعد يعمل سوى عدد قليل من المخابز بشكل متقطع. 

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بطريقة غير مسبوقة نتيجة للنقص الحالي. وبحلول 17 نوفمبر 2023، كانت أسعار دقيق القمح قد ارتفعت بنسبة 65 % والمياه المعدنية بنسبة 100%، والخضروات بنسبة 32%.

"الإسكوا" التراجع في مستويات المعيشة بفلسطين أدى إلى ارتفاع انعدام الأمن الغذائي

ويمكن أن يؤدي الانخفاض المتوقع في إنتاج الغذاء في الأشهر المقبلة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار، وارتفاع انعدام الأمن الغذائي بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

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