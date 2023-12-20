"فودين" لـ"الدستور": الفريق لن يتأثر بغياب "هالاند" في كأس الأندية.. وموسم الدوري صعب

الفريق لن يتأثر بغياب “هالاند” في كأس الأندية.. وموسم الدوري الإنجليزي صعب

أكد فيل فودين جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لن يتأثر بغياب النرويجي إيرلينج هالاند عن نهائي كأس العالم للأندية، معبرًا عن سعادته بالتواجد والمشاركة في المونديال للمرة الأولى.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023، وذلك بانتصاره على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في دور نصف النهائي.

وقال فودين في تصريحات ردًا على أسئلة مراسل الدستور في جدة: "إنه من الجيد أن نتواجد هنا، الكثير من المتعة في المشاركة الأولى في كأس العالم للأندية ونتمنى أن تكون هناك مشاركات أخرى، حققنا الفوز اليوم وهو الهدف".

وأضاف: "هل الفريق يُعد بلا مهاجم بدون هالاند وهل ذلك سيؤثر النهائي؟ لا ليس حقًا لأننا لدينا مهاجم كبير أيضًا وهو جوليان ألفاريز، نعرف ما يمكنه فعله، فاز بالمونديال ومن الرائع أن نمتلكه في الفريق، وأيضًا لا يمكننا الهجوم طيلة الوقت لأننا لم نعتد اللعب في تلك الأجواء الحارة، نتكيف معها وعلينا ذلك، وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وصنعنا فرص أكثر".

وزاد: "فريق ينافس مانشستر سيتي هذا الموسم؟ الصعب تسمية فريق واحد بعينه، لدينا الكثير خاصة في الدوري الإنجليزي، إنه موسم صعب ومليء بالتحديات، خارج إنجلترا بالحديث عن دوري أبطال أوروبا بالطبع ريال مدريد، فريق كبير، يمكنك النظر إلى عدد البطولات التي حققها في تلك المسابقة، من الواضح أنه المنافسة".

وتُقام المباراة النهائية يوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد "الجوهرة" بجدة.