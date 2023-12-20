سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على 5 تجار مخدارت قبل ترويجها صفقة حشيش وهيروين فى القناطر الخيرية، وتم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

وضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى كما تم ضبط عنصريين إجراميين لهما معلومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي.