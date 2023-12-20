الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على 5 تجار مخدارت قبل ترويجها صفقة حشيش وهيروين فى القناطر الخيرية، وتم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 5 كيلو مخدر الحشيش وفرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

وضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بحوزته كيلو من الحشيش ومبلغ مالى كما تم ضبط عنصريين إجراميين لهما معلومات جنائية بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

مباحث القليوبية تجارة المخدرات القناطر الخيرية امن القليوبية ترويج المخدرات

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يوجه بتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السكر بأسعار مخفضة

محافظ القليوبية يتابع منافذ بيع السلع الغذائية بشبرا الخيمة

ولادة متعسرة فى 5 ساعات.. فريق طبى ينقذ بقرة وجنينها من الموت بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه 3 أشخاص لسرقة المساكن ليلا بالقليوبية

مسيرة حاشدة بالأعلام فى القليوبية احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل شخص في مشاجرة بالقليوبية

إحالة سائق توك توك للمفتى وحبس 6 آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

محافظ القليوبية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس