الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التدريب المنتهي بالتوظيف".. ندوة لطلاب "التجارة" بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان: "التدريب المنتهى بالتوظيف" للدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي، والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، وأدار الندوة الدكتور هشام البحيري، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

وخلال الندوة، قدَّم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة "رواد مصر الرقمية" وهي مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها 17 برنامجًا من بين 67 برنامجًا في وزارة الاتصالات، لافتًا إلى أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجى المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة فى كلية التجارة.

كلية التجارة جامعة القاهرة محمد الخشت رئيس الجامعة الدكتورة لبنى فريد

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