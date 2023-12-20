عاجل.. رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

قالت وكالة رويترز، إن هناك محادثات مكثفة تجري بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت رويترز أن المحادثات التي تجري بوساطة مصرية قطرية سيتم بموجبها إطلاق بعض المحتجزين مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، متابعًا أن هناك محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة، لافتة إلى أن إسرائيل تصر على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم.

وأشارت إلى أن هناك ممثلين يبحثون مَن هم المحتجزون والأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم في أي اتفاق حول غزة.