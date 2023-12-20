من المساعدات إلى رفض التهجير.. دعم سياسي وشعبي مصري للقضية الفلسطينية

تحت عنوان "دعم سياسي وشعبي مصري للقضية الفلسطينية"، سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على أشكال الدعم الموجهة من الدولة المصرية قيادة وشعب، للقضية الفلسطينية، وجاءت على النحو التالي:

دشن الرئيس السيسي غرفة عمليات لمتابعة الأزمة منذ يومها الأول

إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والمبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة

حشد الجهود الأهلية والحزبية لجمع المساعدات لأهالي غزة بشكل عاجل

القيادة المصرية استقرأت الجهود الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

التنسيق مع دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

إطلاق دعوة لعقد قمة القاهرة للسلام ما قوبل باستجابة دولية واسعة

الدعوة لاستئناف عملية السلام وعرض الوساطة غير المشروطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي والتأكيد على السيادة على سيناء

مجلسا النواب والشيوخ أكدا رفضهما تصفية القضية الفلسطينية

تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة لدعم موقف القيادة السياسية تجاه الأزمة