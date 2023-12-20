أخبار فاتتك| إسرائيل مستعدة لهدنة أخري مع غزة.. ومفأجاة من التعليم عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تنوعت أخبار هذا الصباح الأربعاء ما بين أخبار عن الرياضة وأخرى عن التعليم في هذا السياق نكشف أهم أخبار الصباح

سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

تبدأ النيابة الإدارية اليوم الأربعاء الموافق 20-12-2023، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "حلوان" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

ويتم السحب والتقديم فقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

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طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام يؤدون الامتحان الورقي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام يؤدون الامتحان الورقي الذى يمثل 15% والإلكتروني، الذي يمثل 85% لكل مادة فى زمن وتوقيت واحد، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكترونى واحد جزء منه إلكترونى وجزء ورقى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيًا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيًا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيًا بنسبة 85% والباقى ورقيًا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.

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إسرائيل مستعدة لهدنة لمدة أسبوع على الأقل في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل مستعدة لهدنة لمدة أسبوع على الأقل في غزة، مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة.

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ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن الأهلي

أكد وسيم أحمد، الناقد الرياضي، أن الأهلي لم يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بسبب المستويات الأعلى التي اصطدم بها، على الرغم من تقديمه عروضا طيبة في المباراتين أمام اتحاد جدة أو فلومينينسي البرازيلي.

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