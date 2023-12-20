الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. عرض حلقة خالد النبوي في برنامج sold out على شاشة CBC

خالد النبوي
خالد النبوي

تعرض قناة cbc يوم الجمعة المقبل، حلقة الفنان خالد النبوي مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out"، في تمام الساعة التاسعة مساء، أيضا على منصة WATCH IT. 

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر فيسبوك للحلقة بنشر البرومو الدعائي لها معلقة عليه: “استنوا النجم خالد النبوي في سهرة مميزة مع الأستاذ محمود سعد يوم الجمعة 9 مساء على Cbc egypt وwatch it”. 

https://fb.watch/p2hGFxn9VD/?mibextid=UyTHkb

حلقة خالد النبوي في sold out 

يذكر أن حلقة النجم خالد النبوي قد تم تصويرها على مسرح معهد الموسيقي ورفعت شعار كامل العدد، ومن المقرر أن يكشف الفنان خالد النبوي، عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء  حفل موسيقي تقدم من خلاله العديد من الأعمال الغنائية.

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

خالد النبوي النجم خالد النبوي برنامج SOLD OUT حلقة خالد النبوي في برنامج sold out Sold out محمود سعد

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