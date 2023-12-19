الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: حكومة اليمين المتطرف ترغب فى صفقة سريعة لكثرة الضغوط التى تتعرض لها

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الكيان الصهيوني لديه أدق المعلومات عن الشعب الفلسطيني بالكامل، وبالرغم من هذه المعلومات إلا أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يثبت مدى خلل الكيان الصهيوني بعد حادث 7 أكتوبر.

صفقة صهيونية

وأكد رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيديوهات المحتجزين التي يتم بثها تمثل ضغوط كبيرة على الكيان الصهيوني، ولهذا من المؤكد أن إسرائيل ترغب في أن يكون هناك صفقة سريعة بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له نتنياهو من الداخل.

وأضاف في حديثه، أنه إذا وافقت المقاومة الفلسطينية على صفقة إسرائيلية فسيكون هناك خطورة كبيرة على الشعب الفلسطيني.

كسب ثقة الشعب الصهيوني 

وتابع: "الإفراج عن الأسرى التابعين للكيان الصهيوني يعني أن نتياهو سيكسب ثقة الشعب الإسرائيلي مرة أخرى، وسوف تكون يد نتنياهو طليقة بعد هذا الإطلاق، وبالتالي المقاومة عليها اتباع الإفراج التدريجي، وليس الإفراج الكامل لضمان التحكم في تصرفات نتنياهو".

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اكسترا نيوز صفقة الكيان الصهيوني الافراج عن المحتجزين

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