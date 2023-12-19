الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قائد سيارة تسبب في دهس شاب بالقاهرة

القبض علي سائق
القبض علي سائق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بطالب بالقاهرة، ما أسفر عن مصرعه وذلك فى إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

بمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ إصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط قائد سيارة ضبط سائق أخبار التجمع حادث دهس القاهرة

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