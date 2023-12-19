رئيس جنوب إفريقيا يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجنوب إفريقي وجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيًا له استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومعربًا عن التطلع لمواصلة العمل مع الرئيس السيسي على تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لأخيه الرئيس رامافوزا، مؤكدًا الحرص المتبادل على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كافة مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإفريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.