الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات تخرج الدفعة الأولى من برنامج"المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يكرم فتيات برنامج المرأة تقود

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ،  اليوم، الفعالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة انتهاء تدريب الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" وقد التقت خلالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالمتدربات عبر الفيديو كونفرانس، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

حيثُ هنأ المحافظ، المتدربات بالبرنامج الذي استمر لمدة ٢٣ يومًا تدريبيًا شاركت فيه ١٢٤ من السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، مقدمًا الشكر للأكاديمية لجهودها البارزة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وعناصر الجهاز الإداري بالدولة كصرح تدريبي رائد محليًا وإفريقيًا. كما أعرب عن تقديره لكافة المنسقين والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للأكاديمية في كلمتها، حرصها على المشاركة افتراضيًا في فعالية انتهاء الدفعة الأولى من البرنامج لما تمثله مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة وبرامجها المختلفة من مكانة وأولوية خاصة بين البرامج التي تقدمها الأكاديمية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم تمكين المرأة وتأهيلها للقيادة.

محافظ الوادي الجديد انتهاء تدريب الدفعة الأولى برنامج المرأة تقود المحافظات المصرية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

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