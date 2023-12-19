الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا ونواكشوط لمواكبة احتياحات سوق العمل

سوق العمل
سوق العمل

استقبلت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفدا من جامعة نواكشوط بدولة موريتانيا لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

وضم الوفد الموريتاني كل من الدكتور الشيح سعد بوه كمرا رئيس جامعة نواكشوط، والدكتور سالم عبدينا عميد كليه العلوم القانونية والاقتصادية، والدكتور  محمد سعيد بنيه عميد كلية العلوم والتقنيات، والدكتور المختار الجيلاني المحلق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين وتحقيق التكامل وتعميق العلاقات مع الجامعات العربية والافريقية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الجامعة تعمل دائما على التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا، لرفع جودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة خريجي الجامعة ليكونوا قادرين على مواكبة سوق العمل المحلي والدولي.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

وأكد الدكتور محمود شكل، أن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجة للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، لتفعيل أطر التعاون الدولي مع الجامعات العربية والدولية فى المجالات البحثية والاكاديمية، لبناء جسور تعاون مع كافة دول العالم، موضحًا أن اتفاقية جامعة نواكشوط بدولة مورتنيا  تأتى ضمن سلسة اتفاقيات تعقدها الجامعة  بالقارة الافريقية بجانب اتفاقيات اخري مع دول أخرى  من قاره اسيا وأوروبا وامريكا.

وتضمنت زيارة الوفد الموريتاني، جولة بالمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين وكليتي الآداب والعلوم، تعرفوا خلالها على طبيعية الدراسة والبرامج الاكاديمية وطرق التدريس ونقاط التميز بالكليتين.

جامعة نواكشوط موريتانيا قاره اسيا و أوروبا كليتي الآداب وشئون الوافدين

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