الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر انقلاب "ميكروباص" بقنا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

ولقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى المقدم محمد إمبابي رئيس مباحث نجع حمادي، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر الحادث.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التصريح بدفن جثة شخص انقلاب ميكروباص نجع حمادي محمد إمبابي

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