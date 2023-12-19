الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يحقق فى انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدنى

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني، انسحبت يوم أمس الإثنين. 

وأضاف في بيان لـ الجيش السوداني: يجرى التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، عن تدمير جسر خزان جبل أولياء جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيا قوات الدعم السريع.

ومنذ يومين قالت القيادة العامة للجيش السوداني، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية تسبب القصف المدفعي من قبل ميليشيا الدعم السريع على مواقع الجيش بجبل أولياء، في تدمير جسر خزان جبل أولياء.

 

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السودان الجيش السوداني أسرى قوات الدعم السريع الحرب الخرطوم

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