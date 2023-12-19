الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حياة بالتقسيط".. مجموعة قصصية جديدة للكاتبة سهى زكي

حياة بالتقسيط
حياة بالتقسيط

يصدر قريبا عن دار المحرر للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "حياة بالتقسيط " للكاتبة الصحفية  والقاصة والروائية سهى زكي، لتواكب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

 

من أجواء المجموعة 

وإذا سألوك عن حنينك للموتى أخبرهم: لن تعرفوا لماذا الحنين إلا عندما يموت أحد المقربين. أخبرهم أن كل الخرافات تصبح واقعًا مع من يفقدون الأعزاء، حيث تزورهم أرواح أحبتهم بانتظام، ترسل لهم رسائل من عالمهم الغريب، يخبرونهم عن مستقبل آخرين، لم يستطِع عالِم حتى اليوم تفسير تلك الرسائل، هل يذهب الموتى إلى عالم المستقبل، هل ينتظروننا هناك؟!

إذا سألوك عن مسامحة من آذوك من الموتى..كيف لك أن تسامح من تسبب في حزنك يومًا لمجرد أنه لم يعد هنا اسأله: هل جربت أن تصير جسدًا بلا روح، لا حول لك ولا قوة؟ هل جربت أن يموت عقلك وتتوقف حواسك عن الدفاع عن نفسك؟

هل جربت أن تُصفع بالقلم ولا تستطيع أن تقيم يدك لترد الصفعة؟".

 أما عن سهى زكي 

 سهى زكي كاتبة صحفية وروائية وقاصة صدر لها عدد من الأعمال، ونالت جائزة المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2002- 2003،  فازت في مسابقة قصص العشق التي أقامتها وكالة سفنكس الأدبية.

– نشرت كتاباتها في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية، منها: أخبار الأدب، المساء الأدبي، الثقافة الجديدة، أدب ونقد، الجمهورية، الأهرام المسائي، المحيط الثقافي، جريدة القاهرة.

من  اعمالها الأبداعية 

– بوح الأرصفة: مجموعة قصصية مشتركة بالتعاون مع الكاتب الراحل محمد حسين بكروالأديب الشاب محمد رفيع، القاهرة 2004م

– كان عندي طير: مجموعة قصصية. عن دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة 2008م

– جروح الأصابع الطويلة: رواية. الدار للنشر والتوزيع، القاهرة 2009م

– الساحرة الشريرة: مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2009م

– فاطمة.. كفر الشيخ عابدين: رواية. مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة.

إعادة تدوير الشجن.. مجموعة قصصية

 

المجموعة القصصية حياة بالتقسيط الروائية سهى زكي دار المحرر للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 قصة

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