"الإسكندراني" يثير الجدل على منصات التواصل: ماذا قالت ابنة أسامة أنور عكاشة؟

تصدرت بوسترات فيلم الإسكندراني محرك البحث "جوجل" وأثارت الجمل التي كتبت أعلى هذه المنشورات الجدل بين مستخدمي منصات ووسائط التواصل "فيسبوك"، خاصة جملة الفنانة رحاب الجمل وهى:"مفيش شعر ست اتفرد على ضهره في الحرام"، وجملة الفنان محمود حافظ "شرف لأي ست تشم عرق راجلها الشقيان".

وفور إعلان الجمهور ومستخدمي منصة "فيسبوك" عن غضبهم بسبب جمل قيل إنها للراحل أسامة أنور عكاشة قرر منتجي العمل تغييرها إلى جمل مختلفة، وضم البوستر جميع المشاركين في العمل على رأسهم الفنان أحمد العوضي وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن.

وفي أول تعليق لنسرين أنور عكاشة على هذه الانتقادات، قالت ابنة السيناريست الراحل:"الجمهور يسبق الأحداث، الموضوع بسيط الطبيعي إنه يكون هناك تعديلات تتواكب مع العصر الحالي، ويكون هناك تغييرات تتطلبها تغيُر الزمن، بجانب وجهة نظر المخرج خالد يوسف وحصل منّا على مساحته في التغييرات المطلوبة".

أشارت نسرين، في حديثها مع "الدستور" إلى أن الانتقادات التي طالت بوسترات فيلم الإسكندراني عبر منصات التواصل دائمًا ما تشهد انقسامات ما بين متحفز وراض عن أي عمل مطروح في السوق:"شايفة إن الدعاية عادية ومفيهاش أي شئ، وهى أذواق لا بدّ من احترامها".

وتابعت نجلة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "نحن على دراية تامة أن الفيلم يصلح لكل زمن، إلا أنه مع تغيير السنين ومرور أكثر من 20 عاما سيكون هناك تغيير، ونحن لم نري التغيرات التي حدثت في الفيلم"، مضيفًة: "فكرة تشكيك الناس إن النص لا يعود لوالدي هذا خطأ فوالدي هو كاتب السيناريو بالفعل، ومنشور في كتاب قديم له، موجود، ووالدي إن كان حيًا سيحدث به بعض التغييرات والتحديثات".

واختتمت حديثها: "الشركة المنتجة استجابت لعدم رضا الناس عن الجمل التي كتبت على البوسترات وتم حذفها بالفعل، وهذا أمر إيحابي جدًا، وهذا يجعل الناس في رضا، والأهم هو عدم الحكم مسبقًا، يجب علينا الانتظار حتي عرض الفيلم في دور العرض السينمائي لأنه ممكن حالة الترصد والحديث حوّل الموضوع تخلق توجه معين لدي الناس سواء سلبي أو إيجابي وهذا ليس مطلوبًا، وانا على ثقة تامة بمخرج الفيلم خالد يوسف الحريص على عمل والدي وانا انتظر مشاهدة العمل فور عرضه".

فيلم "الإسكندراني"

وفيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.