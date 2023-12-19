نائب المندوب الأمريكى بمجلس الأمن يندد بهجمات المستوطنين بالضفة الغربية

ندد روبرت وود، نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن الدولي بالهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية وندعو لمحاسبة مرتكبي العنف.

أضاف نائب المندوب الأمريكي، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة، أن من يرتكب الهجمات في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين يجب أن يحاسب، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر عن أننا سنواصل حظر منح التأشيرات للمستوطنين الذين يقوضون الأمن والسلام والاستقرار في الضفة الغربية، ونفذنا هذه السياسة واستهدفنا عشرات الأفراد وعائلاتهم.

وأكد نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن الدولي أنه يجب على الحوثيين ألا يستغلوا التطورات المتعلقة بالحرب في غزة ولا يجب أن تسيطر حماس على قطاع غزة.