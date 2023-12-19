الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: الاحتلال يطبّق استراتيجية الحصار الشامل لتهجير الفلسطينيين

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال ينتهج استراتيجية تعتمد فلسفتها على التهجير القسري للفلسطينيين وتحويل قطاع غزة إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه، وكسر الصمود الفلسطيني، مؤكدًا أنه بعد أكثر من شهرين من الدمار والعقاب وارتقاء أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصاب وتدمير 60% من قطاع غزة ظل الشعب الفلسطيني صامدًا.

أضاف خبير العلاقات الدولية، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الاستراتيجية بدأت من الشمال لدفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح وسط قطاع غزة، ثم دفعهم من الوسط إلى الجنوب، وبخاصة تجاه رفح وخان يونس.

أوضح خبير الدولي أن الاحتلال يطبّق استراتيجية العقاب الجماعي والحصار الشامل والقصف والدمار لكل شيء فوق الأرض، ومنع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، بحيث يتحول المكان إلى جحيم، ثم دفع أكثر من 1.8 مليون فلسطيني إلى رفح المكتظة بالسكان التي لا تتحمل هذا العدد الأكبر من السكان، وكل ذلك في إطار هدف واحد يصر عليه الاحتلال وهو دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري وفرض الأمر الواقع.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي التهجير القسرى قطاع غزة الصمود الفلسطيني الشعب الفلسطيني

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