الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- الاستمرار بعملية التسعيف والتكريب.

2- التكريب يتم بقطع قواعد السعف اليابس (الكرب) بشكل مائل إلى الخارج للحيلولة دون تجميع الرطوبة ومتدرج بحيث تنتهي آل درجة عند بداية قاعدة الكربة التي تليها من الأعلى مع إزالة النموات الجانبية النامية في إبط الكرب.

3- يراعى ترك صفين من الكرب لحماية رأس النخلة المتمثل بقواعد السعف الأخضر من تقلبات درجات الحرارة.

الاستمرار بعمليات الخدمة من العزق والتعشيب والحراثة.

ثانيا: التسميد

الاستمرار بإضافة السماد العضوي المعامل حراريا مع السماد المركب المدعم بالعناصر النادرة.

ثالثا: برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر ديسمبر 64

الري الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر ديسمبر 100 .

رابعا: برنامج المكافحة

-الاستمرار في مكافحة السوسة الحمراء (رش جذوع جريد وخوص الأشجار بإحدى المبيدات الحشرية المعتمدة بشكل جيد): التفكير بإمكانية استخدام نفس المبيد لمقاومة حفار أو خنفساء عذوق النخيل.

-إضافة للمصائد الضوئية ومكافحة العناكب ورش الليف وآباط الكرب بمحلول مبيد معتمد مناسب يمنع التغذية والانسلاخ.

-مكافحة مرض الخامج تعفن النورات أو خياس طلع النخيل عن طريق الرش(الدفعة الثانية).

- يمكن الرش ضد العناكب في هذا الشهر أو الشهر الأول (التالي)، ويعاد الرش في الشهر الخامس والسادس في حالة ظهور الإصابة.