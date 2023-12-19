الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول نخيل البلح

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1- الاستمرار بعملية التسعيف والتكريب.
2- التكريب يتم بقطع قواعد السعف اليابس (الكرب) بشكل مائل إلى الخارج للحيلولة دون تجميع الرطوبة ومتدرج بحيث تنتهي آل درجة عند بداية قاعدة الكربة التي تليها من الأعلى مع إزالة النموات الجانبية النامية في إبط الكرب.
3-  يراعى ترك صفين من الكرب لحماية رأس النخلة المتمثل بقواعد السعف الأخضر من تقلبات درجات الحرارة.
الاستمرار بعمليات الخدمة من العزق والتعشيب والحراثة. 
ثانيا: التسميد 
الاستمرار بإضافة السماد العضوي المعامل حراريا مع السماد المركب المدعم بالعناصر النادرة.
ثالثا: برنامج الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر ديسمبر 64
الري الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر ديسمبر 100 .
رابعا: برنامج المكافحة
-الاستمرار في مكافحة السوسة الحمراء (رش جذوع جريد وخوص الأشجار بإحدى المبيدات الحشرية المعتمدة بشكل جيد): التفكير بإمكانية استخدام نفس المبيد لمقاومة حفار أو خنفساء عذوق النخيل.
-إضافة للمصائد الضوئية ومكافحة العناكب ورش الليف وآباط الكرب بمحلول مبيد معتمد مناسب يمنع التغذية والانسلاخ.
 -مكافحة مرض الخامج تعفن النورات أو خياس طلع النخيل عن طريق الرش(الدفعة الثانية).
- يمكن الرش ضد العناكب في هذا الشهر أو الشهر الأول (التالي)، ويعاد الرش في الشهر الخامس والسادس في حالة ظهور الإصابة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل

مواد متعلقة

"مركز البحوث الزراعية" الرابع في الشرق الأوسط بتصنيف سيماجو الإسباني

الزراعة والفاو يدربان 120 مزارعًا فى أسوان على أفضل الممارسات الزراعية

"الزراعة": إقبال على زراعة البصل في المحافظات.. ستتخطى 225 ألف فدان

تحصين الماشية ومتابعة القمح.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

"الزراعة" تحظر نقل الأقطان خارج المحافظات لحماية أصنافها من الخلط

"الزراعة" و"الداخلية" تواصلان التفتيش على مفارش البصل بالدقهلية والفيوم

"منتجى الأقطان ": إنشاء أكبر مصنع للنسيج فى الشرق الأوسط سيزيد مساحات زراعات القطن

هيئة سلامة الغذاء تهنئ الرئيس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى