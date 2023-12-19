الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رواية "بوابة المتولي".. جديد الكاتب الروائي فكري فيصل

بوابة المتولي
بوابة المتولي

صدور حديثا عن دار ببلومانيا للنشر رواية "بوابة المتولى" للكاتب الروائي فكرى فيصل، وتعد إحدى الأجزاء الثلاث لثلاثية القاهرة.

قال الكاتب الروائي فكري فيصل للدستور "تدور الرواية حول خمسة أجيال من عائلة الألفى (عائلة متخيلة) تعيش فى حارات القاهرة القديمة وتجسد قصة الإنسان فى رحلة المصير.منذ عهد الخديوى إسماعيل وحتى سنة 2075 حيث تتجسد الحياة والمصير.

وتابع: "بدءًا من الحاج رضوان الألفى الكبير فى الجمالية والدرب الأحمر مرورًا بعصر الملك فؤاد وما تلاه عبر خمسة أجيال تجسد معاناة الإنسانية الكبرى ورحلتها فى اكتشاف الذات والمصير وقصة الأقدار، فى ملحمة محكمة وعمل روائى ذو ثقل يعد عودة للملاحم والأعمال الأدبية الكبرى.

 

txt

بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب.. صدور النسخة العربية لـ "في منتهي السرية"

 

وأشار فيصل إلى هى كما وصفها الناشرملحمة "بوابة المتولى" عودة للأعمال الأدبية الكبرى.. حيث قصة الإنسان! والحياة والمصير.

 من أجواء الرواية 

«ويصعد طريق الجبل من القرافة ولم يكن إلا الريح والخلاء ويهتف: يا رجال الله! ألا تبالون بما نحن فيه؟ ألا يبالى رجال الله بخلق الله؟ وكأنه سيرى الشيخ الغائب منذ الأيام.

وكان الهواء باردًا يهب فى برودة الخريف وهو أعلى الجبل حيث لا أحد ولا شىء وكانت مبانٍ فصارت ركام.

هى ذا هناك الخيامية والتمبكشية وحتى هاتان له فيهم رجال. إن الحُجُب لم تزل عن عينى إلا قرب الثلاثين أم كنت لا أجسر أن أفعل أو أقول؟! كنت صامتًا يرقب ويرغب وفاز باللذة الفاسق أو الجسور!

هو ذا أنا الآن لا تحت الجبل ولكن فوقه فهل وصلت إلى حيث يُوصل إلى الغايات؟

ويهبط إلى الدرب معه رجاله يحملون العصا والنبوت ويقول: قام منار الحق. ويدخل كمال زادة مأخوذًا على قطبغا فيقول له: هذا الذى آويت إليك؟

مِن هذا كنت أخشى، فلا تخشى إلا من الأقربين.

- إنهم يدبرون لك شيئًا!

- إن صوت الحق علا فى الحارة ومن يخمد صوت الحق أمّن يدفع السالك عن السبيل؟

قال بتوسل: إنى أخشى عليك!

قال بازدراء: هل تخشى علىّ أم تخشى على نفسك يا كمال زادة؟

- إنك تسلك طريقًا وعرًا آخرته ليست بنجاة!

رواية بوابة المتولى فكرى فيصل دار ببلومانيا للنشر خمسة أجيال من عائلة الألفى ثلاثية القاهرة

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى