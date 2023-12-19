البابا فرانسيس: معاناة بيت لحم جرح مفتوح للشرق الأوسط والعالم أجمع

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، اليوم الثلاثاء، إن الإسرائيليين والفلسطينيين يواجهون "الألم والحداد" خلال فترة عيد الميلاد مع استمرار الحرب في غزة.



وكتب عبر حسابه بموقع إكس: "بالنسبة لسكان الأراضي المقدسة، عيد الميلاد يلوح في الأفق من الألم والحداد. لا نريد أن نتركهم وشأنهم. نرجو أن نقف إلى جانبهم بالصلاة والمساعدة الملموسة. إن معاناة بيت لحم هي جرح مفتوح للشرق الأوسط والعالم أجمع".

ويوم الأحد، أشار فرانسيس إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب "الإرهاب" في الأراضي الفلسطينية، بعد التقارير عن مقتل أم وابنتها على يد قناص عسكري إسرائيلي، في مجمع الكنيسة بمدينة غزة يوم السبت.

وقال البابا فرنسيس: "ما زلت أتلقى أخبارا خطيرة ومؤلمة جدا من غزة... مدنيون عزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى وذوو احتياجات خاصة وراهبات".