الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: فوز السيسى بالانتخابات يعبر عن تطلع الشعب المصرى للمستقبل تحت قيادة حكيمة

النائب سليمان عطيوي
النائب سليمان عطيوي

أعرب النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، عن خالص التهاني للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، واكتساحها بقرابة 40 مليون صوت، قائلا: جاءت لتبرهن من جديد على شعبية هائلة للرئيس السيسي وإنجازات واضحة وضخمة طوال السنوات الماضية في كافة المجالات.

وقال عطيوي، في تصريح صحفي له اليوم، إن انتخاب السيسي لفترة رئاسية جديدة، سيعمل على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، التي أسس قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات، مشيرا إلى أن مصر قهرت تحديات كثيرة بفضل رؤى وقيادة الرئيس السيسي.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للشعب المصري العظيم على مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية، ما دل على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، فمصر للأمام دائما والظرف التي تمر به البلاد ظرف دقيق، وهناك تحديات جسام، مشيدًا بتضافر مختلف جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات.

واعتبر عطيوي، مشهد الانتخابات بأنه جاء معبرا عن تطلع المصريين لواقع جديد يحدوه الأمل، في وطن يعيش فيه الجميع آمنا مستقرًا، ويتولى قيادته قيادة حكيمة رشيدة واعية، لافتا إلى أن هذا المشهد يذكرنا بعبور أكتوبر وتكليف الشعب للرئيس في 30 يونيو بعد الثورة المجيدة.

واختتم النائب سليمان عطيوي بالقول، تهانينا للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، والثقة التامة في قدرته على الانطلاق بالوطن وتحقيق مختلف تطلعاته.

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