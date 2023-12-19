غدًا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

تبدأ النيابة الإدارية غدًا الأربعاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة حلوان دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic