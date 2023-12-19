الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تبدأ النيابة الإدارية غدًا الأربعاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة حلوان دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا. 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كلية الحقوق بجامعة حلوان المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

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