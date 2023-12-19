نائب بالشيوخ مهنئًا السيسي بولاية ثالثة: قدمتم خدمات هائلة للوطن

هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي بثقة الشعب والفوز بفترة رئاسية جديدة، قائلاً: الرئيس حاز مجددًا ثقة ملايين المصريين، لأنه قدم خدمات هائلة للوطن وكان ولا يزال الزعيم القادر على رعايته وحمايته.

وتقدم محسن في تصريح صحفي له اليوم بخالص وأجمل التهانى على ثقة الشعب المصرى فى قيادته الحكيمة، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة استكمالا لمسيرة الإنجازات والبناء والتقدم، والرقى والتطلع للمستقبل.

اعتبر عضو الشيوخ التصويت الهائل في الانتخابات، ونزول ٤٤ مليون موطن للتصويت إشارة إلى أن الاستحقاق الديمقراطي الحالي، هو الأنجح منذ 2011 على جميع المستويات من التنظيم والمشاركة والتعددية والمنافسة، مضيفا ان نجاح الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل، دليل على إدارة الدولة المصرية لجميع الاستحقاقات الديمقراطية، خلال السنوات الماضية بكل نزاهة واحترافية.

اختتم محسن أن الشعب المصرى قال كلمته، واصطف أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صنع ملحمة فى حب مصر، مشهد تاريخي سيتوقف أمامه المصريون طويلاً وصنع حالة من الانبهار العالم:"مبارك للرئيس السيسي، ومبارك لمصر انتخاب زعيم قوي قادر على مجابهة تطلعات المستقبل".

من جانبه، أشاد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي بلقاء الرئيس السيسي ومرشحي الرئاسة 2024، بقصر الاتحادية.

وقال عابد، في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي دائما يفاجئ الجميع بحكمته واحتضان كافة فئات المجتمع وإشراكهم في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب أن هذا المشهد الحضاري نموذج يحتذي فى شكل الحياة السياسية التي تقوم على التعددية فى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بارقة أمل للأحزاب نحو حياة سياسية فعالة وحقيقية.

وأشار “عابد” إلى ضرورة اتحاد الأحزاب السياسية بمختلف تياراتهم والنزول إلى الشارع وتكثيف قواعدهم الشعبية لخدمة المواطن بما يعود بالنفع على المواطن المصري بالبسيط علاوة على إثراء الحياة السياسية في مصر.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات النواب أن لقاء الرئيس بمرشحى الرئاسة يعكس الديمقراطية الحقيقية التى وصلت إليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.