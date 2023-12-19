الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: مستعدون للدخول في هدنة جديدة لاستعادة المحتجزين بغزة

إسحاق هرتزوج الرئيس
إسحاق هرتزوج الرئيس الإسرائيلي

أبدى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الاحتلال  للدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية في غزة لاستعادة المحتجزين لدى حماس وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، حسبما ذكرت “رويترز”.

وقال هرتزوج، الذي يعتبر دوره العام شرفيا إلى حد كبير، أمام جمع من السفراء، وفقا لمكتبه، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح المحتجزين”.

وقال: “والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق زعيم حماس يحيى السنوار وقيادة حماس الأخرى". 

 

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