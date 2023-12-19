الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرنسا: "مبادرة البحر الأحمر" ستمكن من تبادل معلومات المخابرات

مرور السفن فى البحر
مرور السفن فى البحر الأحمر

أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو أن المبادرة الأمريكية بشأن البحر الأحمر مثيرة للاهتمام؛ لأنها ستمكن من تبادل معلومات المخابرات في المنطقة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

في وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن جهود مصر وقطر ساعدت فى الإفراج عن المحتجزين بغزة، موضحًا أن دعم إمكانات قاعدة العديد العسكرية الأمريكية سيدعم قواتنا لسنوات قادمة، لافتًا إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على الاقتصاد العالمي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة.

ودفعت الهجمات الحوثية ضد سفن المرتبطة بإسرائيل عدة شركات شحن حاويات إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وسط تحذيرات من متخصصين في النقل البحري وخبراء اقتصاد، موضّحين أن النشاط التجاري يمكن أن يدخل على "صدمة" نتيجة الاتجاه إلى تغير خط الملاحة والعبور، بسبب الضربات المتلاحقة.

القاهرة الإخبارية المبادرة الأمريكية البحر الاحمر المنطقة

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