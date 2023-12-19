سيمبا يتغلب على الوداد بهدفين ويقربه من توديع دورى الأبطال

عقّد سيمبا التنزاني من مهمة ضيفه الوداد البيضاوي المغربي وفاز عليه 2 -0، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتجمد رصيد الوداد، وصيف نسخة الموسم الماضي، عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، فيما رفع سيمبا رصيده لخمس نقاط ليستقر في المركز الثاني.

وسجل ويلي أونانا هدفي المباراة للفريق التنزاني في الدقيقتين 36 و38.

وتقام مباراة أخرى بنفس المجموعة في وقت لاحق من، اليوم الثلاثاء، وتجمع بين أسيك أبيدجان الإيفواري (متصدر المجموعة برصيد سبع نقاط) وضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وعاد المدير الفنى المخضرم التونسي فوزي البنزرتي لتدريب فريق الوداد المغربي، للمرة الرابعة فى مسيرته، بعد توليه المسئولية خلفا لعادل رمزي، والذى أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وذكر موقع "360 سبورت" المغربي أن شيخ المدربين التونسيين وقع عقدًا مدته ستة أشهر قابلة للتجديد من أجل تدريب الوداد، وفق أهداف تحقيق الألقاب، علما بأن العقد تم توقيعه داخل مكتب محمد الغازي رئيس لجنة القوانين بالوداد.

وأشار التقرير إلى أن البنزرتي يعرف جيدا الفريق المغربي، بعدما سبق وأشرف على تدريب الفريق فى 3 مناسبات حقق من خلالها لقب السوبر الإفريقي ونسختي من مسابقة الدوري المغربي.