الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعلن استعداده لهدنة إنسانية في غزة

صور المحتجزين لدي
صور المحتجزين لدي حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعلن استعداده لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين.

وفي وقت سابق، أكد الصليب الأحمر الدولي أن ما يجري في قطاع غزة يمثل فشلًا أخلاقيًا للمجتمع الدولي، موضحًا أنه يواجه صعوبات في الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.

أعلنت وكالة شهاب الفلسطينية، الثلاثاء، وقوع 50 شهيدًا و12 مصابًا و50 مفقودًا نتيجة قصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بمدينة غزة، كما وقع عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف عمارة في شارع المغربي وسط غزة.

القاهرة الإخبارية هدنة انسانية الرئيس الإسرائيلي قطاع غزة المحتجزين

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