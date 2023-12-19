محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ بـ 5 مراكز

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ 5 مراكز ومدن بالمحافظة شملت (حي أول وثان ومركز المحلة الكبرى، ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة زفتى) والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية، بأرض الاصطفاف بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتفقد محافظ الغربية، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 224 معدة تمثل 21 % من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة، وتشمل سيارات النقل الثقيل، واللوادر والجرارات والمكانس، متعددة الحجم والنوع وتابع المحافظ والوفد حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات من الأوناش حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة.

رفع درجة الاستعداد للقصوى

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ مؤكدا حرص المحافظة على تدريب كافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات بصفه مستمرة لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات،

حصر المعدات بنطاق المحافظة

وأكد المحافظ، أنه تم حصر المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

وأشار إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وأزاله الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.