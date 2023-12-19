الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق مع تونس

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بتهنئته على إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في جميع المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي توجه بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

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