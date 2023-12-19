الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الرهبنة الفرنسيسكانية تستعد للاحتفال بمرور 800 سنة على مغارة جريتشو

الكنيسة
الكنيسة

يستعد اقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بالاتفال بمرور ٨٠٠ سنة على مغارة جريتشو، حيث تنظم الرهبنة الفرنسيسكانية احتفالية بمناسبة مرور 800 سنة على تأسيس القديس فرنسيس لمغارة جريتشو وذلك يوم الجمعة 29 ديسمبر بكنيسة سان جوزيف- وسط البلد.

تتضمن الفاعليات

فرصة للمؤمنين للاعترافات وفحص الحياة بدءً من الساعة 10 صباحًا وبمشاركة عدد كبير من الكهنة من الايبارشيين والرهبان، وذلك من الساعة 4 م إلى 6م تأملات روحية حول تجسد الكلمة مصحوبة  بترانيم وقراءات مختلفة، ويتم تنظيم في تمام الساعة  ٦.٣٠ القداس الإلهي.

من جهة اخرى، أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصربيان لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة قال فيه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية جديدة. وتؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة، وشعبها العظيم".

كما هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوز فخامته بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤. وجاء بنص التهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أن أتقدم بأطيب، وأرق التهاني القلبية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، ليكون رئيسًا لمصر، وللمصريين، داعين الله أن يوفق الرئيس السيسي، ويسدد خطاه، ويكلل جهوده بالنجاح، في استكمال مسيرة التنمية، والتعمير، لتحقيق رفعة الوطن.

ونهنئ أنفسنا جميعًا على هذه الانتخابات الحرة النزيهة، وتنظيمها الرائع المشرف، والمشاركة الكثيفة من شعب مصر العظيم، مؤكدين أن نتيجة الانتخابات، تعكس وعي الشعب المصري، وتمسكه باستكمال مسيرة البناء، والتعمير، والتقدم، والازدهار، وتعكس بقوة وعي، وإدراك المصريين بما تمر به منطقتنا العربية، والإقليمية من تحديات كبيرة، وخطيرة، تحتاج قيادة حكيمة، وقوية، تحفظ أمن، واستقرار الوطن.

 

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب أنطونيوس ماهر الفرنسيسكاني الأب بطرس جوزيف الفرنسيسكاني الأب لويس أيوب الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

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