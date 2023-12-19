الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن استضافة الشركات الناشئة داخل مقر مدينة العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحفيز والاستثمار في مجالات ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، كأحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم في تطوير المؤسسات البحثية.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في مجال ريادة الأعمال يُساهم في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات مُبتكرة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس ادارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، عن بدء تلقي طلبات الاستضافة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وذلك بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

وأكدت الدكتورة شيرين محرم، أن المعهد والمدينة لهما دورًا كبير في دعم الشركات الناشئة في مصر، حيث يوفر المعهد باقات مُتنوعة من الخدمات للباحثين ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بما في ذلك الخدمات الفنية، والتي تشمل تقديم المشورة العلمية للشركات والمؤسسات في مجال تطوير منتجاتها وخدماتها، وذلك من خلال أكثر من 230 عالمًا مُتخصصًا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وكذلك توفير أكثر من 25 معملًا مُجهزًا بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتصنيع وقياس منتجات الشركات الناشئة، فضلًا عن تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية.

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كما أشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الخدمات الأخرى التي يُقدمها المعهد للشركات الناشئة، ومنها الخدمات القانونية لتأسيس الشركات بما تشمله من إجراءات، مثل (استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، واتخاذ إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، والمصنفات الفكرية، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم عند إبرام عقود مع الغير، وتسجيلها لدى الجهات المُختصة، وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة القانونية المطلوبة عند طلبها، بالإضافة إلى استفادة الشركات المُحتضنة والمُستضافة من بروتوكولات التعاون التي تُبرمها المدينة العلمية مع مختلف الجهات، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية، مثل إعداد الهيكل التنظيمي، ووصف الوظائف، وضع الرؤية والرسالة والأهداف للشركة الناشئة، وإعداد اللوائح (المالية، والإدارية، ولائحة الموارد البشرية)، فضلًا عن إجراء دراسة احتياجات كل وظيفية للوقوف على احتياجات الشركة من الموظفين واقتراح سبل إلحاقهم بها في ضوء عبء العمل للشركة الناشئة، كما يقوم المعهد بإدارة عمليات الموارد البشرية اليومية للشركات الناشئة (التوظيف – تقييم الأداء – الترقية – التأديب)، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لكافة عمليات الموارد البشرية بدءًا من العمليات المؤسسية حتى العمليات التشغيلية.

وأضافت أن المعهد يقدم أيضًا العديد من الخدمات اللوجستية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، منها توفير مقر مجهز تشاركي أو افتراضي للشركة الناشئة، وتقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة، فضلًا عن توفير خط تليفون خارجي للشركة، وغرف اجتماعات واقعية وافتراضية، وقاعات مؤتمرات، بالإضافة إلى توفير قاعة للتدريب.

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