الاستعلام عن حالة المصابين فى انفجار أسطوانة غاز بحدائق القبة لسماع أقوالهم

أمرت نيابة حدائق القبة بالاستعلام عن حالة المصابين فى انفجار أسطوانة غاز، أسفرت عن مصرع فتاة، وإصابة باقى أفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها.

تقرير المعمل الجنائى المبدئى

وكشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة مصرع فتاة، بعد نشوب حريق فى شقتها بمنطقة حدائق القبة، أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز غير محكمة الغلق، نتج عنها تسريب غاز، وبمجرد إشعالها للبوتاجاز لتحضير الطعام اشتعلت النيران وانفجرت الأسطوانة، التى نجم عنها إصابة باقى أفراد الأسرة نتيجة النيران.

البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات حى حدائق القبة، تم محاصرة ومنع خطر الامتداد لباقي المساكن المجاورة، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب انفجار أسطوانة البوتاجاز.