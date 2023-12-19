الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لسيدة تتاجر في الهيروين بمنشأة ناصر

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه،لادانتها بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أشرف فايز، وأيمن عثمان البابلي، وهيثم فكري إبراهيم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، ربة المنزل تهمة الاتجار في المخدرات بعد العثور على "هيروين" بحوزتها، كما دلت التحقيقات على ضبط المتهمة أثناء بيعها المواد المخدرة، وبتفتيشها عثر معها على 13 لفافة من مخدر"الهيروين"وزنت نحو 20 جرامًا، وهاتف محمول.

بمواجهتها أقرت بإحراز المخدرات بقصد الاتجار والتليفون للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.

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