الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تحذر من السفر للحج بتأشيرات الزيارة أو السياحية

حج
حج

حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي من السفر بتأشيرة زيارة أو سياحة لأداء الفريضة.

 وأكدت الغرفة أن اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج لا تسمح لحامل هذين النوعين من التأشيرات للمملكة بأداء الحج، وقد خصصت حملة التوعية التي تنظمها غرفة السياحة بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار جزء من أفلامها حول خطورة السفر بتأشيرات الزيارة والسياحة لأداء الحج.

وكشفت عن أن بعض المواطنين الذين يسافرون لأداء الحج خارج المنظومة المعتمدة من الدولة، ومنها الحج السياحي تعرض المواطنين لخطورة النصب عليهم، كما تعرضهم للسفر ببرامج وهمية ولا يحصلون على أي خدمات مما تتوافر للمواطنين المسافرين للحج مع شركات السياحة، بالإضافة إلى تعرضهم لضياع حقوقهم وعدم الحصول على التعويضات المناسبة للأضرار التي يتعرضون لها.

واستعرض مقطع فيديو عن الغرفة، المخاطر التي يتعرض لها من يحاول أداء الحج من خلال السفر للملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة أو سياحة التي لا تسمح تلك التأشيرات لحاملها بأداء الحج، ويتعرض من يحاول الحج بتلك التأشيرات لإلقاء القبض عليه وترحيله إلى مصر دون أداء الفريضة بالطبع، كما يتعرض للمنع من دخول المملكة لحوالي 10 سنوات طبقا للقوانين السعودية المنظمة للحج.

ابحث عن طرق آمنة وقانونية معتمدة لأداء الحج

وطالب الشيخ أحمد ترك، وكيل وزارة الأوقاف وخطيب وإمام مسجد النور بالعباسية، خلال الفيديو الترويجي، المواطنين بالبعد عن المخاطرة سعيا لأداء الحج وضرورة البحث عن الطرق الآمنة والقانونية المعتمدة لأداء الفريضة.

ونصح الشيخ ترك المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالدخول الي موقع شركات العمرة والحج السياحي  www.hajj.gov.eg، لاختيار الشركة التي يرغب في أداء الحج من خلالها، وشدد على أن هذا الموقع بضمان وزارة السياحة والآثار والتي تفرض رقابة عليه، وأشار إلى أن جميع الشركات المسجلة على هذا الموقع تم اعتمادها من الوزارة والسماح لها بتنظيم رحلات الحج تحت الرقابة التامة للوزارة التي تضمن كذلك حقوق المتعاقدين مع هذه الشركات التي تنظم رحلات الحج طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار وكذلك طبقا للقوانين السعودية، بما يضمن حقوق المواطن طوال رحلته وحتى عودته سالما لأرض الوطن.    

الجدير بالذكر أن الضوابط المنظمة للحج السياحي حددت يوم 4 يناير المقبل كآخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي، وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي.

الحج الحج السياحي أسعار الحج السياحي أداء الحج السياحي

مواد متعلقة

لأول مرة.. السماح للسيدات الأكبر من 25 عامًا بأداء الحج دون محرم

اليوم.. الشركات السياحية تتلقى طلبات الراغبين في الحج

لأول مرة السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عامًا دون محرم

فتح باب الحج السياحى اليوم.. والحكومة تعلن الضوابط والقواعد المنظمة

ننشر أسعار الحج السياحي 2023 من هنا

باقات ببرامج جديدة.. تفاصيل تحديث نظام القرعة والحج السياحى

تكلفة حج القرعة 2024.. وطرق سدادها المعتمدة رسميا

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى.. عاجل

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

الفلسبار والمنجنيز.. كنوز مصرية تعزز الاستقرار الاقتصادى الأمريكى

في آخر تحديث.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

هبوط سعر الأولين.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى