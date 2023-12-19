الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توماس عدلي يترأس اللقاء التكويني الدوري لراهبات الجيزة والفيوم وبني سويف

توماس عدلي
توماس عدلي

ترأّس نّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، اللّقاء التكويني الدّوري لراهبات المطرانية، وذلك بمقر الدّار الأُسقفي، بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأ اللّقاء بالقدّاس الإلهي، أعقبه اللّقاء التّكويني حول "سفر راعوث" من الانجيل، ثمّ تم تبادل الإخباريّات سواء في الكنيسة الجامعة، أو الكنيسة المحليّة، والإيبارشيّة. تلاه، بعض التوجيهات الرعويّة، والخدميّة.

بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع ينظم الأمسية الاحتفالية السنوية لاستقبال عيد الميلاد

من جهة اخرى، نظمت  بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، الأمسية الاحتفالية السنوية، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر.

وشارك أيضًا الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، والأب سليمان كشاشا المخلصي، نيابة عن سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك بالسودان، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكرمل.

 تفاصيل الأمسية

تضمنت الأمسية الاحتفالية باقة من الترانيم الميلادية، بقيادة مختلف فرق الكورال بالكنيسة. وفي الختام، شكر الأب أنطونيوس الآباء الكهنة، على حضورهم، معبرًا عن امتنانه لجميع القائمين على الاحتفال.

الجدير بالذكر أن بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، تمتلك عددًا من فرق الكورال، لمختلف الأعمار السنية.

هذا واستقبل القمص أنطونيوس ذكري، راعي كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، مجموعة من شباب الأسر الجامعية بإيبارشية طيبة (أسرة القديسة سابينا، بقنا، أسرة الطوباوي كارلو أكوتيس، بالأقصر، بالإضافة إلى أسرة القديس البابا يوحنا بولس الثاني، بأسوان).

جاء ذلك بقيادة الأب يوحنا معطي، مسئول الشباب الإيبارشي، ضمن الأنشطة، التي تقوم بها الإيبارشية، لخدمة الطلبة المغتربين، داخل الإيبارشية

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