يونيسف: الأطفال المعافون من عمليات بتر فى مستشفيات غزة يُقتلون فيها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها، بأنّ وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أعربت عن غضبها جراء مقتل الأطفال في مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات قطاع غزة يقتلون فيها.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، قامت سلطات الاحتلال بنقل 1.9 مليون من سكان القطاع قسرًا من منازلهم.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس".

وذكرت وكالة "الأونروا" أنه "منذ بدء الحرب، قامت السلطات الإسرائيلية بنقل 1.9 مليون من سكان غزة قسرًا من منازلهم- وهو أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ عام 1948".