5 هزائم وفوز وحيد بشق الأنفس.. أندية البرازيل "عقدة" الأهلى

كانت مباراة الأمس أمام فلومينينسي هى السادسة في تاريخ مواجهات الأهلي وأندية البرازيل في كأس العالم للأندية، وكان الجميع يأمل في أن يفوز الأهلي ويتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، لكن المباراة أكدت أن العقدة البرازيلية مستمرة بعد فوز فلومينينسي بهدفين نظيفين.

هزيمة الأمس هى الخامسة للأهلي في ست مواجهات مع أندية البرازيل، وكان الاستثناء الوحيد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في فبراير 2021 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

في المواجهات الخمس السابقة سجل الأهلي ثلاثة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف زادت إلى 11 هدفا بعد مباراة الأمس.

المواجهة الأولى أمام إنتر ناسيونالي

المواجهة الأولى كانت أمام إنتر ناسيونالي في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في اليابان عام 2006 وأقيمت المباراة يوم 13 ديسمبر 2006 وأدارها الحكم الماليزي محمد صالح وانتهت بفوز إنتر ناسيونالي 2-1 وتقدم ألكسندر باتو للفريق البرازيلي في الدقيقة 23 وتعادل الأنجولي فلافيو للأهلي في الدقيقة 54 وسجل لويس أدريانو هدف الفوز لأنتر ناسيونالي في الدقيقة 72.

مثل الأهلي: عصام الحضري "أمير عبدالحميد ق 81" وعماد النحاس ووائل جمعة وشادي محمد وإسلام الشاطر "محمد صديق ق 74" وطارق السعيد ومحمد شوقي وحسام عاشور وحسن مصطفى "عماد متعب ق 46" ومحمد أبوتريكة وفلافيو.

مباراة الأهلي وانترنسيونالي عام 2006

هزيمة بهدف أمام كورنثيانز

بعد ست سنوات التقى الأهلي فريق كورنثيانز في الدور نصف النهائي للبطولة التي أقيمت عام 2012 في اليابان وأقيمت المباراة يوم 12 ديسمبر 2012 باستاد تويوتا وأدارها الحكم المكسيكي ماركو أنطونيو رود ريجيز وانتهت بفوز كورنثيانز بهدف سجله خوسيه باولو جويرو في الدقيقة 30.

مثل الأهلي: شريف إكرامي "محمود أبوالسعود ق 65" وأحمد فتحي ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد شديد قناوي وعبدالله السعيد "محمد أبوتريكة ق 57" وحسام عاشور ورامي ربيعة ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو "عماد متعب ق 80" والسيد حمدي.

الفوز الوحيد على بالميراس

المواجهة الثالثة كانت أمام بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير 2021 وأقيمت المباراة يوم فبراير 2021 باستاد المدينة التعليمية وأدارها الحكم السنغالي ماجيتي نداى وانتهت بالتعادل السلبي وفوز الأهلي بركلات الترجيح 3-2.

مثل الأهلي: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق "أليوديانج ق 75" وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة "محمد شريف ق 58" وطاهر محمد طاهر "مروان محسن ق 75" ووالتر بواليا “جونيور أجايي ق 58”.

المواجهة الرابعة كانت أمام بالميراس في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 وأقيمت المباراة يوم 9 فبراير 2022 باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي وأدارها الحكم الفرنسي كليمن توريان الذي قام بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 81 وانتهت بفوز بالميراس بهدفين نظيفين سجلهما رافائيل فيجا ودودو في الدقيقتين 39 و49.

مثل الأهلي: علي لطفي ورامي ربيعة "حمدي فتحي ق 54" وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية "أحمد عبدالقادر ق 54" وأليوديانج وعلي معلول وحسين الشحات "محمد شريف ق 54" ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر "وليد سليمان ق 73".

مباراة الأهلي وبالميراس عاد 2022

هزيمة برباعية أمام فلامنجو

المواجهة الخامسة كانت أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي استضافتها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 23 وأقيمت المباراة يوم 11 فبراير 2023 بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة وانتهت بفوز فلامنجو 4-2

تقدم فلامنجو بهدف سجله جابريل باربوسا في الدقيقة 11 وتعادل الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادر في الدقيقة 38 وفي الشوط الثاني أهدر علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 58 ثم سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 وبعدها بعشر دقائق قام الحكم الجزائري مصطفى غربال بطرد خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي وفي الدقيقة 77 سجل بيدرو جيلرمي هدف فلامنجو الثاني وأضاف جابريل باربوسا من ركلة جزاء وجيرمي جيلرمي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 84 والأولى من الوقت بدل الضائع.

مثل الأهلي: محمد الشناوي وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول "حسين الشحات ق 90" وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي و"أليوديانج ق 90" ومروان عطية وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف “محمد هاني ق 75”.