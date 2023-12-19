"الداخلية" تضبط السائق المتهم بإطلاق أعيرة نارية بالفيوم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم من أحد المستشفيات باستقباله عاملَين «لهما معلومات جنائية» بهما إصابات رش خرطوش ووفاة أحدهما، وبسؤال الـمُصاب قرر أنهما تقابلا مع (سائق) حدثت بينهم مشاجرة لخلافات سابقة بينهم، أطلق خلالها الأخير عيارين ناريين من (فرد محلى)، كان بحوزته مما أدى إلى إصابته ووفاة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.. وبحوزته (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.