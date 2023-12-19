الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبورت: لابورتا يتمسك ببقاء تشافي رغم انتقادات أداء برشلونة

لابورتا وتشافي
لابورتا وتشافي

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي برشلونة من تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، في ظل تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وخسر برشلونة أمام نظيره جيرونا في بطولة الدوري بأربعة أهداف لهدفين، ثم خسر من أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف لهدفين قبل أن يتعادل مع فريق فالنسيا بهدف لكل منهما.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن تشافي هيرنانديز يحظى بالدعم الكامل من إدارة برشلونة وخاصة خوان لابورتا، رئيس النادي.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من انتقادات إدارة النادي والشكوك حول أداء الفريق، إلا أن لابورتا أوضح للإدارة أن تشافي مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم مهما حدث.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا لا يسمح بأي نقاش حول تشافي وحتى الآن مصمم على أنه الشخصية المثالية لتنفيذ مشروع النادي، ولا يوجد مدير فني قادر على تعديل النتائج في منتصف الموسم؛ ويعتقد أنه لا يوجد طريق آخر سوى الاعتماد على تشافي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فريق ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

وأوقعت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا فريق برشلونة في مواجهة نابولي الإيطالي.

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