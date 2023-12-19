السيطرة على حريق هائل في منزل وكافتريا بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق منزل وكافتيريا، بعد بلاغ وصل للحمايه المدنية، بنشوب الحريق، وانتقلت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الباجور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحقيق في أسبابها.

وتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية ميت عفيف التابعة لدائرة المركز بنشوب حريق وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بوحدة إطفاء الباجور للسيطرة على الحريق.

وتبين من الانتقال أن هناك حريق نشب في منزل فلاحي وكافتيريا، ونجحت قوات الدفاع المدني والحماية المدنية في السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لأماكن أخرى دون وقوع أي إصابات بشرية بين ملاك المنزل والكافيتريا.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، بعد سماع أقوال شهود العيان وحصر التلفيات الموجودة في الحريق.

مصرع خياطة في حادث سير بالمنوفية

كانت قد لقيت خياطة مصرعها في حادث مأسوي، بميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث صدمها تروسيكل بعد أن صدمه لودر بطريقة غريبة بالقرب من منزلها لتلقى حتفها قبل الوصول إلى المستشفى، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة وأسرتها.

وكان مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين لودر وتروسيكل في إحدى شواع ميت شهالة دائرة المركز، راح ضحيته خياطة تبلغ من العمر 59 عام أثناء سيرها في الطريق، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها، وانتقل إلى مكان الحادث المقدم كريم الضبع رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد أحمد حافظ لبدء التحقيقات والسماع إلى أقوال شهود العيان.

وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على سائق التروسيكل واللودر وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 19112 جنح مركز الشهداء لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال شهود العيان وأسرة المجني عليها، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.