شركة دولية تعيد توجيه سُفنها بعيدًا عن البحر الأحمر

أعلنت شركة ميرسك الدولية للشحن أنها ستعيد توجيه سفنها حول إفريقيا من البحر الأحمر بسبب هجمات عليها في المنطقة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقد أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، منذ قليل، أنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 80 ميلًا بحريًا شمال شرقي جيبوتي، والسلطات تحقق.

فيما قالت شركة الأسمدة الأمريكية موزاييك إنها غيرت مسار شحنتين من الأسمدة كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، وسط هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة الشحن الفرنسية "سي. إم. إيه سي. جي. إم"، إنها ستحول مسار بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر.

وقالت المجموعة ومقرها مرسيليا، في بيان على موقعها على الإنترنت: "جميع سفن الحاويات الأخرى التابعة للمجموعة في المنطقة، والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر، صدرت لها تعليمات بالفعل بالوصول إلى مناطق آمنة، وإيقاف رحلتها مؤقتًا حتى إشعار آخر".